Η Έβερτον δεν τα κατάφερε απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ηττήθηκε 1-3 για την 8η αγωνιστική της Premier League.

Παρά το εντυπωσιακό τους ξεκίνημα, τα «ζαχαρωτά» έχουν «γκρεμιστεί» από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην 5η θέση με 13 βαθμούς.

Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική ήττα της Έβερτον στο πρωτάθλημα με τον Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο, κάτι που συνιστά αρνητικό ρεκόρ για τον ίδιο.

Συγκεκριμένα, την τελευταία φορά που ο Ιταλός είχε δεχτεί τρεις σερί ήττες στον πάγκο της Μίλαν πριν 14 χρόνια, έχοντας χάσει στο ιταλικό πρωτάθλημα από τις Ίντερ, Αταλάντα και Ρόμα κατά σειρά.

