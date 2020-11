View this post on Instagram

Τα γενέθλια της έχει σήμερα η αγαπημένη πρωταγωνίστρια- και φυσικά χορεύτρια- του ελληνικού κινηματογράφου Μάρθα Καραγιάννη που κλείνει τα 81 της χρόνια. Η ίδια πριν μερικές μέρες ευτυχώς διέψευσε δημοσιεύματα που την ήθελαν να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στην πρώτη φωτογραφία η ηθοποιός σε ηλικια 17 ετών όταν έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο στην «Άγνωστο» δίπλα στον Αλέκο Αλεξανδράκη και την σπουδαία Κυβέλη. Στη δεύτερη εξώφυλλο της εποχής από το γάμο της με τον Μίμη Στεφανάκο το 1960. Η ένωση της ηθοποιού και του ποδοσφαιριστή είχε ενθουσιάσει το κοινό δεν είχε ωστόσο happy end. #marthakaragianni #finosfilm #greekmovies #greekmoviestars #greekbeauty #beautifulgreeks