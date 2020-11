Για εκστρατείες χειραγώγησης μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει λόγο στο μπλογκ του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας τονίζοντας πως «η ΕΕ σέβεται όλες τις θρησκείες. Προστατεύει την ελευθερία όλων να πιστεύουν και να θρησκεύονται ή να επιλέξουν να μην το κάνουν και θα συνεχίσει να το κάνει».

Προσθέτει δε πως «η σύγκρουση δεν είναι μεταξύ Ισλάμ και άλλων πεποιθήσεων. Είναι μια σύγκρουση μεταξύ του πολιτισμού και της βαρβαρότητας, μεταξύ του σεβασμού της ζωής και της μηδενιστικής τρομοκρατίας».

