Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον καταδίκασε το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη την τρομοκρατική ενέργεια που διαπράχθηκε στη Βιέννη και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους πολίτες της Αυστρίας.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος εξαιτίας των φρικτών επιθέσεων στη Βιέννη απόψε. Οι σκέψεις του ΗΒ βρίσκονται στον λαό της Αυστρίας – στεκόμαστε στο πλευρό σας, ενωμένοι μαζί σας στον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας», σημείωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Συντηρητικών μέσω Twitter.

I am deeply shocked by the terrible attacks in Vienna tonight. The UK’s thoughts are with the people of Austria – we stand united with you against terror.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 2, 2020