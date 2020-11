Ο οργανισμός των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες (Guinness World Records) ανακάλυψε πρόσφατα τον μεγαλύτερο θαυμαστή των ταινιών Ghostbusters στον κόσμο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σχετικά το ΑΠΕ, όλα ξεκίνησαν με τη φιγούρα του Stay Puft Marshmallow και σταδιακά η συλλογή άρχισε να μεγαλώνει με υπογεγραμμένα LPs από τους Νταν Ακρόιντ και Έρνι Χάντσον, οι οποίοι υποδύθηκαν τους Ρέι Σταντζ και Ουίνστον Ζέντεμορ στην ταινία του 1984 και με μια πλήρη σειρά Kenner Ecto Glows.

Μιλώντας για την αγάπη του για την πρώτη ταινία – την οποία είδε για πρώτη φορά όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών – ο Ο’ Κόνορ είπε ότι το φιλμ Ghostbusters του επέτρεψε να ξεφύγει από την πραγματικότητα και να γίνει αυτός ο χαρακτήρας που είδε στις ταινίες.

«Ήμουν σε θέση να απολαμβάνω να είμαι παιδί και με τους Ghostbusters δεν χρειάστηκε να είμαι δυνατός, γρήγορος ή να έχω μια υπερδύναμη. Απλώς έπρεπε να έχω το θάρρος να πολεμήσω το άγνωστο» τόνισε.

