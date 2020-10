Όριο στον αριθμό των φιλάθλων στα εντός έδρας παιχνίδια της Ζαλγκίρις έβαλε η κυβέρνηση της Λιθουανίας.

Συγκεκριμένα από τις 30 Οκτωβρίου και μετά θα έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται μόνο 300 άτομα στην Zalgirio Arena και όχι γύρω στις 5000 που πήγαιναν στα προηγούμενα παιχνίδια.

Μάλιστα, το γεγονός ότι η Ζαλγκίρις ήταν η μόνη ομάδα της Euroleague που μπορούσε να έχει τόσους πολλούς οπαδούς στο πλευρό της είχε φέρει και την αντίδραση του Εργκίν Αταμάν που είχε τονίσει πως είναι άδικο.

«Οι οπαδοί της Ζαλγκίρις δημιουργούν πάντα υπέροχη ατμόσφαιρα. Είναι πραγματικά συναρπαστικό να έχεις τον κόσμο στο γήπεδο έπειτα από επτά μήνες… Πολλοί από τους συναδέλφους μου μιλούν στις συνεντεύξεις Τύπου για καταστάσεις μη ισονομίας φέτος στην EuroLeague.

Πιστεύω πως είναι άδικο. Παίζουμε κι εμείς στην ίδια διοργάνωση χωρίς να έχουμε πλεονέκτημα έδρας, χωρίς φιλάθλους… Την ίδια στιγμή, κάποιες ομάδες παίζουν με τον κόσμο στο πλευρό τους», είχε υπογραμμίσει χαρακτηριστικά.

OFFICIAL: maximum of 300 spectators will be allowed to attend Zalgiris home games and other indoor sports venues in Lithuania FOR TWO WEEKS, according to the latest Government’s decision. The new rules will come into effect on October 30.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) October 28, 2020