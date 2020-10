Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η τουρκική λίρα έναντι του αμερικανικού δολαρίου, παρά γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα κράτησε τα επιτόκια αμετάβλητα την περασμένη εβδομάδα, έναντι προσδοκιών για μεγάλη αύξησή τους.

Η Τουρκία βρίσκεται ενώπιον νέας μεγάλης συναλλαγματικής κρίσης και βλέπει τη λίρα να βουλιάζει και τα συναλλαγματικά της αποθέματα να μειώνονται συνεχώς.

Το νόμισμα διέσχισε το κρίσιμο ορόσημο μετά την εκκίνηση των συναλλαγών στο τουρκικό χρηματιστήριο τη Δευτέρα, σε μια περίοδο υψηλών εντάσεων ανάμεσα στην Τουρκία τους Ευρωπαίους αλλά και τις ΗΠΑ.

Το δολάριο σημειώνει άνοδο 1,19% στις 8,0525 λίρες ανά δολάριο.

Το τουρκικό νόμισμα έχει χάσει πάνω από το 25% της αξίας του έναντι του δολαρίου από τα τέλη του 2019. Υπό πίεση βρίσκεται και το τουρκικό χρηματιστήριο με τον Bist 100 να χάνει 1,08%.

Το Bloomberg σημειώνει ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο καθοδικό σερί από το 1999!

Διαβάστε επίσης: Στα άκρα η κόντρα Μακρόν με Ερντογάν : Λάδι στη φωτιά ρίχνει η Τουρκία – Στο πλευρό της Γαλλίας η Ευρώπη

Είναι η πρώτη φορά που σπάει το φράγμα των 8 δολαρίων.

BREAKING! The Turkish Lira weakens to 8 against the US Dollar for the first time ever. #TRY #USD pic.twitter.com/8m4hx9Wp3G

— jeroen blokland (@jsblokland) October 26, 2020