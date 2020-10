Ένα tweet του ακροδεξιού Ολλανδού πολιτικού Γκερτ Βίλντερς, έδωσε το έναυσμα στον Ταγίπ Ερντογάν να επιτεθεί εκ νέου στην Ευρώπη κατηγορώντας την για φασισμό.

Στο μήνυμα του ο Wilders ανάρτησε μια γελοιογραφία του Τούρκου προέδρου με τον τίτλο «τρομοκράτης».

«Ο φασισμός είναι δικό σας δημιούργημα, όχι δικό μας», απάντησε ο Ταγίπ Ερντογαν, μιλώντας σε εκδήλωση του AKP , σύμφωνα με το Anadolu προσθέτοντας ότι η χώρα του πιστεύει στην κοινωνική δικαιοσύνη.

«Είμαστε η χώρα που φιλοξενούμε τους πιο πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, δεν μετανιώνουμε γι’ αυτό. Έχουμε φροντίσει για 4 εκατομμύρια ανθρώπους από τη Συρία κι ενώ περιμέναμε ένα ευχαριστώ από τη Δύση, βλέπουμε πως προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν διάδρομο για τους τρομοκράτες στα σύνορά μας. Αντιμετωπίζουμε παντού εμπόδια, για τις κινήσεις μας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ μας κατηγορούν για την υποστήριξή μας στο Αζερμπαϊτζάν» ανέφερε.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα, πως ο Εμανουέλ Μακρόν “έχασε το δρόμο του,” στη διάρκεια του δεύτερου επεισοδίου σκληρής κριτικής που άσκησε σε βάρος του Γάλλου προέδρου, μέσα σε ένα διήμερο και αναφορικά με τη μεταχείριση των μουσουλμάνων.

Χθες, ο Ερντογάν είχε δηλώσει πως ο Μακρόν έχει πρόβλημα με τους μουσουλμάνους και χρειάζεται ψυχοθεραπεία – μία φραστική επίθεση που προκάλεσε την αντίδραση της Γαλλίας και την ανάκληση του Γάλλου πρεσβευτή από την Άγκυρα.

“Το άτομο που διοικεί τη Γαλλία έχασε το δρόμο του. Μιλάει για τον Ερντογάν όλη την ημέρα. Κοίταξε πρώτα τον εαυτό σου και που πηγαίνεις. Είπα στην Καισάρεια χθες, ότι ο αυτός [ο Μακρόν] είναι περιστατικό και ότι πρέπει πραγματικά να εξεταστεί [ιατρικά],” δήλωσε ο Ερντογάν σε τηλεοπτική του ομιλία, στην επαρχία της Μαλάτειας, στα ανατολικά της Τουρκίας.

«Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τους κακομαθημένους πολιτικούς της Ευρώπης με τη φασιστική τους νοοτροπία» ανέφερε από πλευράς του ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

When truth spoken to their faces Europe's loser racists showed up again. Trying to exploit Islamophobia and xenophobia. Time has come to stop Europe’s spoiled politicians with fascist mindset.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 25, 2020