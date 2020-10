Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος Μια λευκή, λευκή μέρα After 2 - Μετά τη σύγκρουση Αλίτα: Ο άγγελος της μάχης Και μετά χορέψαμε Αντρέι Ταρκόφσκι. Σινεμά σαν προσευχή Annabelle: Creation Antebellum-Η εκλεκτή Ο Δράκος του κακού ενάντια στον Άγιο πολεμιστή Ο ανίκητος Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς Ενα ψηλό κορίτσι Ραντεβού στο Belle Epoque Βερολίνο, η συμφωνία μιας μεγαλούπολης Ο Θεός και ο Διάβολος στη χώρα του ήλιου Γάτα στον τοίχο Μια νύχτα μαγική Σώμα Χριστού Cosmic Candy Πορφυρός λόφος Ντιέγκο Μαραντόνα Τα σκυλιά δεν φοράνε παντελόνια Το κόλπο του αιώνα 'Εμα Entwined Φάννυ και Αλέξανδρος Κάνε παιδιά να δεις καλό Φεστιβάλ Ταινιών Θα'ρθει η φωτιά Τρέξε Greenland :Το τελευταίο καταφύγιο Η νύχτα με τις μάσκες Γενέθλια θανάτου Ηρωικά χαμένοι Η γη του μέλιτος Ξενοδοχείο για τέρατα 3: Ωρα για διακοπές (μεταγλωττισμένη) Inception Το Αυτό Ο Παράδεισος έπεσε στη Γη Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν Joker Γιοσέπ Η μουσική της ζούγκλας (μεταγλωττισμένη) Το τελευταίο μάθημα Οι Άθλιοι Οι μεταφραστές Εξαφανισμένος Μουλάν (μεταγλωττισμένη) Μουλάν (με υπότιτλους) Φύγαμε (μεταγλωττισμένη) Ouija: Πίνακας πνευμάτων Ouija: Η πηγή του κακού Κλέφτης αλόγων Overlord Ο λαβύρινθος του Πάνα Παράσιτα Pari Το τραγούδι του δρόμου Η βασίλισσα της καρδιάς Αναμνήσεις Saturday Fiction Τρομακτικές ιστορίες στο σκοτάδι Scoody Doo! (μεταγλωττισμένη) Συνώνυμα Tenet Ο πλανήτης του Γουίλι (μεταγλωττισμένη) Το κάλεσμα 2 Ο βασιλιάς Γάιδαρος (μεταγλωττισμένη) Το μάτι της Κωνσταντινουπόλης Το εγχειρίδιο του κακού Κάθαρση: Η Αρχή Ο μεγάλος Δικτάτωρ Ο αόρατος άνθρωπος Ιμέλντα Μάρκος: Βασίλισσα χωρίς θρόνο Ο φάρος Η Φωλιά Το βαμμένο πουλί Το γεράκι του φυστικοβούτυρου Η Κάθαρση Κάθαρση: Αναρχία Κάθαρση: Ετος εκλογών Ο μυστικός κήπος (μεταγλωττισμένη) Ο μυστικός κήπος (με υπότιτλους) Το μυστικό μας Η έβδομη σφραγίδα Τα χελιδόνια της Καμπούλ Η δίκη των 7 του Σικάγου Οι άγνωστοι Αθηναίοι Πόλεμος στο σπίτι Ο κόσμος του Απού Να ζει κανείς ή να μη ζει? Μεταφορά Οι ευχούληδες: Παγκόσμια περιοδεία (μεταγλωττισμένη) Οι δυο μας Ενα ντιβάνι στην Τυνησία Εκρηξη θυμού Vivarium Η εποχή των βροχών Winona Γιάκαρι: Η ταινία (μεταγλωττισμένη) Original Τίτλος A White, White Day After We Collided Alita : Battle Angel And Then We Danced Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer Annabelle: Creation Antebellum Antonio das Mortes Aparajito Ballad for a Pierced Heart Beanpole Belle Epoque Berlin: Symphony of a Great City Black God, White Devil Cat in the Wall CHAMBRE 212 Corpus Christi Cosmic Candy Crimson Peak Diego Maradona Dogs Don't Wear Pants El robo del siglo Ema Entwined Fanny and Alexander Figli Film Festival Fire Will Come Get Out Greenland Halloween Happy Death Day Heroic Losers Honeyland Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (dubbed) Inception It It Must Be Heaven Ivan's Childhood Joker Josep Jungle Beat The Movie (dubbed) L'heure de la sortie Les Misérables Les traducteurs Madre Mulan (dubbed) Mulan (subbed) Onward (dubbed) Ouija Ouija: Origin of Evil Out Stealing Horses Overlord Pan's Labyrinth Parasite Pari Pather Panchali Queen of Hearts Ricordi? Saturday Fiction Scary Stories to Tell in the Dark Scoob! (dubbed) Synonyms Tenet Terra Willy: Planète inconnue (dubbed) The Conjuring 2 The Donkey King (dubbed) The Eye of Istanbul The Field Guide to Evil The First Purge The Great Dictator The Invisible Man The Kingmaker The Lighthouse The Nest The Painted Bird The Peanut Butter Falcon The Purge The Purge: Anarchy The Purge: Election Year The Secret Garden (dubbed) The Secret Garden (subbed) The Secrets We Keep The Seventh Seal The Swallows of Kabul The Trial of the Chicago 7 The Unknown Athenians The War with Grandpa The World of Apu To Be or Not To Be Tranfer Trolls World Tour (dubbed) Two of Us Un divan à Tunis Unhinged Vivarium Wet Season Winona Yakari, le film (dubbed) Κιν/φοι Αθήνας ΔΙΑΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ODEON ESCAPE VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ DIGITAL ΛΑΪΣ ΑΒΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2+1 ΑΣΤΟΡ ΑΣΤΥ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital NOVACINEMA ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON ΔΑΝΑΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΣΣΥ DIGITAL CINEMA ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HD Digitial ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΠΑΛΑΣ ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΛΑΟΥΡΑ EUROPA CINEMAS DIGITAL ΕΛΛΗ ΙΝΤΕΑΛ CINERAMA DIGITAL CINEMA VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΦΛΟΙΣΒΟΣ CINEPLEX STUDIO NEW STAR ART CINEMA ΕΛΛΗΝΙΣ 2 ΑΙΓΛΗ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΑΡΙΑΝ ΗΛΕΚΤΡΑ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΑΛΕΞ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΤΑΛΙ ΕΛΛΗΝΙΣ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική