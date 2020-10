Με πολλά σκαμπανεβάσματα και εναλλαγές συναισθημάτων εξελίσσεται η αγωνιστική περίοδος για την Τσέλσι. Οι «μπλε» που κινήθηκαν δυναμικά στη φετινή μεταγραφική περίοδο δεν έχουν ξεκινήσει τη σεζόν όπως θα ήθελαν, με τα αμυντικά προβλήματα να παραμένουν αισθητά.

Η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις κόντρα στη Σαουθάμπτον, χάνοντας δύο υπερπολύτιμους βαθμούς στην φετινή κούρσα της Premier League.

Δηλώσεις πάνω στην μέχρι τώρα πορεία έκανε το ένα από τα επτά μεταγραφικά αποκτήματα, Χακίμ Ζίγιες, με τον Μαροκινό να ζητάει πίστωση χρόνου από τους φιλάθλους της ομάδας, λόγω και της ανύπαρκτης προετοιμασίας.

«Δεν ήμασταν καλοί στον αμυντικό τομέα και το ξέρουμε. Χρειαζόμαστε χρόνο για να βρούμε χημεία σε όλες τις γραμμές. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τη βρούμε».

Γράψτε το σχόλιο σας…

SHAREAddThis Sharing ButtonsShare to Facebook

AddThis Sharing ButtonsShare to Twitter

Share to MessengerShare to WhatsAppShare to ViberShare to E-mailTAGS:

PREMIER LEAGUE

ΖΙΓΙΕΣ

ΤΣΕΛΣΙ

Διαβάστε επίσης

Οργισμένος ο Χαρδαλιάς στην Κοζάνη: Έδωσε… ονομαστικά καφέ και μπαρ – Το πάρτι με 11 κρούσματα…

Έλα Στον Ήρων! Έκπτωση 45% Με Κάθε Εμπρόθεσμη Πληρωμή – Χωρίς Δεσμεύσειςrevmaprosfora.gr

Απίθανος διάλογος: «Γιατί οφσάιντ;» – Βοηθός: «Γιατί είσαι πιο μπροστά εσύ…» (Vid) – to10.gr