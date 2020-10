Ο κοροναϊός συνεχίζει να «χτυπάει» την Μπαρτσελόνα.

Μετά τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος έχει ήδη αναρρώσει, θετικός βρέθηκε και ο Νίκολα Μίροτιτς κάτι που γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω social media και δεν θα δώσει το παρών στα παιχνίδια των Καταλανών για τη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας.

Συγκεκριμένα θα μείνει εκτός από την ισπανική «μάχη» κόντρα στην Βαλένθια (13/10, 22:00), αλλά και απέναντι στον Παναθηναϊκό που φιλοξενείται στο Παλάου Μπλαουγκράνα την Πέμπτη (15/10, 22:00).

Ο πάουερ φόργουορντ της Μπαρτσελόνα έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: «Θα ήθελα να σας πω ότι βρέθηκα θετικός στον κοροναϊό και δεν θα είμαι σε θέση να παίξω στο σημερινό παιχνίδι.

Αισθάνομαι καλά και ακολουθώ τις οδηγίες του ιατρικού επιτελείου. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή τύχη στους συμπαίκτες μου, θα τους υποστηρίξω από απόσταση».

Quiero contaros que he dado positivo por COVID19 y desgraciadamente no podré estar en el partido de hoy. Me encuentro bien y estoy siguiendo las indicaciones médicas. Quiero desear mucha suerte a mis compañeros, les apoyaré desde la distancia! #ForcaBarca

— Nikola Mirotic (@NikolaMirotic33) October 13, 2020