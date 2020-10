Σήμερα 11 Οκτωβρίου, είναι η Ημέρα του Coming Out, που γιορτάζει την LGBTQ κοινότητα, την αποδοχή αυτής και την αποδοχή της ταυτότητας φύλου και του αυτοπροσδιορισμού.

Για να σημειωθεί αυτό το γεγονός με πιο χαρακτηριστικό τρόπο, το Facebook έχει ανακοινώσει ένα σύνολο από νέα χαρακτηριστικά και παρουσιάσεις, που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να μάθουν περισσότερα και να συμμετέχουν τόσο μέσω του Facebook, όσο και μέσω του Instagram.

Πρώτα από όλα, το Facebook προσθέτει κάποιες νέες οδηγίες στο Instagram, για να βοηθήσει τους ανθρώπους να κάνουν coming out στην οικογένεια και τους φίλους τους.

Όπως εξηγεί το Facebook:

«Συνεργαζόμαστε με το PFLAG, το It Gets Better Project και το Ίδρυμα Tegan and Sara για τη δημιουργία νέων οδηγών Instagram που προσφέρουν συμβουλές για θέματα όπως η ασφάλεια και η υποστήριξη για όσους περνούν το ταξίδι τους, καθώς και για τους φίλους και την οικογένειά τους».

Εκτός από αυτό, το Facebook προσθέτει ένα νέο, κινούμενο λογότυπο, το οποίο όταν πατηθεί, θα συνδέσει τους χρήστες με μια ροή περιεχομένου χρησιμοποιώντας το hashtag #ComingOut2020.

Προσθέτει επίσης νέα αυτοκόλλητα, τόσο για Ιστορίες όσο και για τακτικές δημοσιεύσεις στο Facebook.

Το Facebook επίσης κάνει πρεμιέρα σε μια νέα εκπομπή στο Facebook Watch, που φιλοξενείται από τους Demi Lovato και Tan France, η οποία θα παράσχει μια πλατφόρμα για τους ανθρώπους που θα μοιράζονται το ταξίδι του coming out.

Επιπλέον, το Facebook θα δείχνει προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που έκαναν coming out, μέσα από επίσημα κανάλια:

«Θα μοιραστούμε μια σειρά ιστοριών σχετικών με το coming out, σε ειδικά-ξεχωριστά περιβάλλοντα και καταστάσεις. Από απομονωμένες περιοχές, μέχρι αναφορές προσωπικών δυσκολιών, θα ακολουθήσουμε τις ιστορίες τεσσάρων ανθρώπων και πώς αυτοί βρήκαν τις διασυνδέσεις, την αισιοδοξία, ακόμη και τον εορτασμό σε απρόσμενα μέρη».

Η πρωτοβουλία θα παράσχει σημαντική υποστήριξη και καθοδήγηση για όσους μπορεί αντιμετωπίζουν ζητήματα με δικά τους προσωπικά ερωτήματα ή και όσοις είναι αντιμέτωποι με προσωπικές καταστάσεις.

Παρέχοντας μια πλατφόρμα μεγάλης κλίμακας με αναφορά σε τέτοιες ανησυχίες, βοηθάται η μείωση του κοινωνικού στίγματος και κάνει τους άλλους να αισθάνονται πιο άνετα στο δικό τους coming out.

Τα διάφορα εργαλεία και προγράμματα θα είναι διαθέσιμα τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram, σύμφωνα με το socialmediatoday.com.