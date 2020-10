Απρόοπτα επιφύλασσε η τηλεμαχία των υποψήφιων αντιπροέδρων στις αμερικανικές εκλογές 2020, Μάικ Πενς και Καμάλα Χάρις.

Μια μύγα κάθισε στο κεφάλι του, Μάικ Πενς για αρκετή ώρα, ενώ το debate βρισκόταν σε εξέλιξη.

«Αφήστε τη μύγα να μιλήσει» ήταν το αίτημα πολλών χρηστών της πλατφόρμας που θεώρησαν ότι η παρουσία του συμπαθούς εντόμου στο ντιμπέιτ δεν ήταν καθόλου τυχαία και ότι απλά… περίμενε τη σειρά της να τοποθετηθεί.

LET THE FLY SPEAK#VPDebate — Omar Jimenez (@OmarJimenez) October 8, 2020

the way i just sat there — Mike Pence's Fly 🏳️‍🌈 (@MikePenceFly___) October 8, 2020

Πολλοί ήταν οι χρήστες που θεώρησαν… δεδομένο ότι η μύγα στηρίζει Τζο Μπάιντεν και Καμαλα Χάρις στις επερχόμενες εκλογές, και γι’ αυτό προσπάθησε να σαμποτάρει τον Πενς στην κρίσιμη αναμέτρηση.

Every time a fly lands on the antagonist in a horror movie, they’re usually dead inside of demonic. I’m not saying, but I’m saying. Signs and wonders, signs and damn wonders. pic.twitter.com/YfajJnC6lO — D. Danyelle Thomas (@UnfitChristian) October 8, 2020

couldn’t help it, he’s dead inside & full of shit — The Fly On Mike Pence’s Head (@LilFlyPence) October 8, 2020

Σε άλλες αναρτήσεις, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών απεικονίζεται με τη μυγοσκοτώστρα στο χέρι, έτοιμος να αναλάβει δράση!

Την ίδια φωτογραφία (που δεν είναι ξεκάθαρο ή όχι αν αποτελεί προϊόν επεξεργασίας) μοιράστηκε και ο λογαριασμός του Μπάιντεν στο Twitter, προτρέποντας τους υποστηρικτές του να συνεισφέρουν οικονομικά στην εκστρατεία του.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020