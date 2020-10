View this post on Instagram

#memories apo tin prwti prova sto atelier @konstantinos_melis_by_laskos i @dkampouri dokimase kapoia nyfika prin apo to sygkekrimeno..thymamai pws otan dokimase afto, ourliakse kai vgike trexontas na mas to deiksei! Thymamai pws eixe tin xara mikrou paidiou kai elampe to proswpo tis! Imastan 4 atoma kai me mia fwni eipame oloi "afto einai!" 👰 Me to atelier #konstantinosmelisbylaskos synergazomaste xronia kai mas denei kai proswpiki filia, omws o logos pou tous ektimw epaggelmatika einai pws exoume kati koino..oi dimiourgies tous exoun mia ksexwristi aisthitiki, ma panw ap'ola exoun psyxi kai mia entelws proswpiki sfragida..kai kryvetai ateleiwtos kopos pisw apo kathe tous douleia, project, dimiourgia.. To nyfiko tis Despoinas dimiourgithike apo vamvakero broderie anglaise kai danteles macramé. Sygxaritiria @konstantinosmelis @yannislaskos ! ❤️ #wedding #weddingdress #despoinakampouri #despoinavaggelis #kythnos #eliteeventsathens #lace #romantic #gown #weddinggown #summerwedding #summer #june