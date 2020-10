Η Ελλάδα με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» επελέγη ως ένας από τους τρεις φιναλίστ για το Βραβείο Προώθησης Επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2020) στην κατηγορία: Προωθώντας το Επιχειρηματικό Πνεύμα (Promoting the Entrepreneurial Spirit).

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 16 Νοεμβρίου 2020 στο Βερολίνο.

Η Ελληνική πρόταση επελέγη ανάμεσα από 185 υποψηφιότητες από 27 Χώρες και έχει τίτλο, “Demokritos: Innovation Ecosystem for Sustainable Entrepreneurship”.

Η Κριτική Επιτροπή αναγνώρισε ότι ο Δημόκριτος, ένας Δημόσιος Ερευνητικός Φορέας, μπορεί με τρόπο ουσιαστικό, αποτελεσματικό και βιώσιμο να υποστηρίξει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Η ολοκληρωμένη στρατηγική του Κέντρου για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας περιλαμβάνει:

Δυναμικές διοικητικές δομές για την επιτυχή μεταφορά τεχνολογίας και διανοητικής ιδιοκτησίας από τα εργαστήρια του Κέντρου σε Ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις καθώς και για την ανοικτή πρόσβαση στις ερευνητικές υποδομές.

Το Πρόγραμμα Βιομηχανικών Υποτροφιών, που εδώ και τρία χρόνια έχει χορηγήσει 70 Υποτροφίες δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς και παραγωγικές συνεργασίες με την Ελληνική Βιομηχανία

Το Τεχνολογικό Πάρκο Λεύκιππος που σήμερα φιλοξενεί 45 νεοφυείς καινοτόμους επιχειρήσεις καθώς και R&D τμήματα μεγάλων διεθνών εταιρειών.

Ο κόμβος ψηφιακής καινοτομίας AHEDD: Attica Hub for the Economy of Data and Devices, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, με επίκεντρο τις τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων, Αισθητήρων και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε: “Για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται πως τα Ερευνητικά μας Κέντρα, έχουν μεγάλες δυνατότητες στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας σε τεχνολογίες αιχμής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, πέρα από το εξαιρετικό ερευνητικό δυναμικό, απέδειξε ότι αποτελεί «φυτώριο» της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και διαπρέπει εντός, αλλά και εκτός συνόρων.”