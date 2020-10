Ηταν ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στο περσινό πρωτάθλημα. Από εκείνους που με τα γκολ και τις εμφανίσεις του έδωσε νίκες και βαθμούς. Αλλά και ένας από τους πιο άτυχους.

Ο Χιλάλ Σουντανί -περί ου ο λόγος- ήταν σημαντικός κρίκος της περσινής αγωνιστικής αλυσίδας των πρωταθλητών, έμεινε εκτός Ευρώπης, αλλά επέμεινε, έπαιξε, έδειξε και τελικά έπεισε τον Μαρτίνς να τον συμπεριλάβει στη λίστου Europa League.

Εντούτοις, ο σοβαρός τραυματισμός (ρήξη πρόσθιου χιαστού) στο εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο (09/02/2020), μόλις έντεκα ημέρες πριν το παιχνίδι με την Αρσεναλ, του στέρησε την ευκαιρία να βοηθήσει τους Πειραιώτες στην πορεία τους στο Europa League.

Πλέον, ο Σουντανί είναι καλά. Ξεπέρασε τον τραυματισμό. Δούλεψε εντατικά και «περισσότερο από ποτέ στην καριέρα μου», όπως χαρακτηριστικά λέει. Και είναι έτοιμος να αποτελέσει ξανά σημείο αναφοράς για τον Ολυμπιακό. Εντός και εκτός γηπέδων. Κάτι που το έδειξε και στο φιλικό παιχνίδι με τα Χανιά. Οπου σκόραρε το δεύτερο γκολ της ομάδας του. Με αυτό το καταπληκτικό και άπιαστο σουτ.

Good to be back and happy to score again for my team! Pame @olympiacosfc 🙏 #nevergiveup pic.twitter.com/cYM0pV20sd

— Hillal Soudani (@Hillal_Soudani) October 6, 2020