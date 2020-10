Όταν αρχίζεις να μαθαίνεις για τη αντρική μόδα και πως να ντυθείς καλύτερα, μαθαίνεις λίγα μόνο πράγματα για το στυλ, τα οποία πολλές φορές μπορεί να είναι και λάθος.

Χαμηλοκάβαλα παντελόνια

Και όταν λέμε χαμηλοκάβαλα, εννοούμε σε σημείο που να φαίνεται το εσώρουχο σου, κάτι που είναι αρκετά αντιαισθητικό. Θα πρέπει να επιλέγεις με σύνεση τα παντελόνια σου και πάντα να προσέχεις την εφαρμογή.

Προσοχή στα αξεσουάρ

Τα αξεσουάρ μπορούν να σε βοηθήσουν να αναδείξεις ένα ρούχο αλλά και την προσωπικότητα σου. Ωστόσο, μπορούν και να καταστρέψουν την εμφάνιση σου όταν χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό.

Όταν χρησιμοποιείς πολλά αξεσουάρ, μπορεί να μετατρέψεις το σύνολο σου σε κοστούμι κάνοντας σε να φαίνεσαι αστείος. Τα ρούχα σου δε θα πρέπει να συνοδεύονται από κάθε είδους διακοσμητικό που μπορεί να διαθέτεις.

Υπερβολικά στενά ρούχα

Τα στενά ρούχα είναι όλο και περισσότερο στη μόδα τα τελευταία χρόνια. Έτσι, πολλοί άντρες να τα επιλέγουν για να αναδείξουν το σώμα τους.

Δυστυχώς, όμως, οι άντρες προσπαθώντας να αποκτήσουν αυτή τη λεπτή σιλουέτα, επιλέγουν να φορέσουν ολοένα και πιο στενά ρούχα με αποτέλεσμα να φοράνε λάθος νούμερο, το οποίο όχι μόνο δεν αναδεικνύει το σώμα τους αλλά το κάνει να φαίνεται πιο “στριμωγμένο” από ότι θα έπρεπε. Έτσι πολλές φορές δημιουργούνται ζάρες στα ρούχα ή φαίνεται η κοιλιά σου κάθε φορά που κουνάς τα χέρια σου.

Αυτό που θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου είναι ότι τα περισσότερα ρούχα και οι προτάσεις γίνονται με βάση τον μέσο όρο των αντρών, επομένως δε μπορούν να ταιριάζουν σε κάθε σωματότυπο. Επιπλέον, πρέπει να θυμάσαι ότι κάθε εταιρεία χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους μέτρησης με βάση την πελατεία της. Γι’ αυτό μπορεί να βρεις μια εταιρεία της οποίας τα ρούχα σου ταιριάζουν απόλυτα ενώ το ίδιο νούμερο σε κάποια άλλη εταιρεία να σου είναι πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό.

T-shirt με βαθιά λαιμόκοψη

Οποιοδήποτε T-shirt έχει βαθιά λαιμόκοψη και δείχνει περισσότερα απ’όσα θέλει κάποιος να δει, είναι δείγμα κακού γούστου και έχει σαν αποτέλεσμα την δημόσια γελοιοποίηση.

Κεφάλαιο παπούτσι

Last but not least,το έχετε ακούσει το »I make shoe contact before eye contact» ; Ε,αν όχι σας το λέω εγώ. Γυναίκα το χει γράψει και μάλιστα πολύ εύστοχα! Αν είσαι άντρας και έχεις ζευγάρι από εσπαντρίγιες, ή κάποιο αθλητικό με animal print ή παπούτσι τύπου Timberland με ραφές και κορδονάκι, μία είναι η λύση : κάψ΄τα!

Όπως και να έχει, η εξωτερική εμφάνιση δεν καθορίζει το αν κάποιος θα σου κάνει το κλικ. Άλλα επειδή,ευτυχώς ή δυστυχώς, ζούμε στο 2020 όπου υπάρχουν πολλές πηγές για να εμπνευστούμε ένα ωραίο ντύσιμο,το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να νοιάζεστε και να προσέχετε τον εαυτό σας, χωρίς να φτάσετε στο σημείο να τον αγαπάτε περισσότερο από τους γύρω σας.