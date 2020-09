Σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς σημειώθηκαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του lockdown και της επιβολής νέων μέτρων για τον κοροναϊό, στο κεντρικό Λονδίνο.

Κρατώντας πινακίδες με συνθήματα όπως «Δεν συναινούμε» («We Do Not Consent») και «Όχι στους ηλίθιους κανόνες», περίπου 15.000 άνθρωποι κατέκλυσαν την Πλατεία Τραφάλγκαρ, για να διαδηλώσουν κατά των νέων περιορισμών.

Οι περισσότεροι από τους συγκεντρωμένους ήταν αρνητές της μάσκας και του κοροναϊού, όπως ο αδερφός του Τζέρεμι Κόρμπιν, Πιρς, και ο γνωστός συνωμοσιολόγος Ντέιβιντ Άικ.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία τόνισε ότι η διαμαρτυρία έπρεπε να λήξει επειδή οι συγκεντρωμένοι δεν τηρούσαν τις αποστάσεις, ούτε φορούσαν μάσκες. Στην Αγγλία επιτρέπονται πλέον οι συναθροίσεις μέχρι 6 προσώπων. Εξαιρούνται οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, εφόσον όμως οι συμμετέχοντες τηρούν τους κανόνες και κρατούν αποστάσεις μεταξύ τους.

«Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι, η διαμαρτυρία αυτή δεν εξαιρείται από τους κανονισμούς», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter.

Crowds in Trafalgar Square have not complied with the conditions of their risk assessment and are putting people in danger of transmitting the virus.

This has voided their risk assessment and we have informed the event organisers they are no longer exempt from the regulations. pic.twitter.com/Pe6ODai9BB

— MPS Events (@MetPoliceEvents) September 26, 2020