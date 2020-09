Must Read

Μια μεγάλη έκθεση με την ονομασία «Εγώ ο Άντι Γουόρχολ» η οποία παρουσιάζει περίπου 200 έργα του διάσημου Αμερικανού εικαστικού και πρωτοπόρου της pop-art εγκαινιάσθηκε στην αίθουσα εκθέσεων της Ένωσης ζωγράφων της Ρωσίας που βρίσκεται στο κτίριο της Νέα Γκαλερί Τρετιακόφ στην Μόσχα.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο Τζιάνι Μερκούριο, που είναι ειδικός στην αμερικανική τέχνη και ο οποίος κατά το παρελθόν είχε την επιμέλεια των μουσειακών εκθέσεων των Γουόρχολντ, Κιθ Χάρινγκ, Ζαν Μισέλ Μπασκιά, Τζορτζ Σεγκάλ, Ρόι Λιχνενστάιν και άλλων διάσημων ζωγράφων.

«Πρέπει να πω ότι είναι πολύ λυπηρό που δεν έχω την δυνατότητα να βρίσκομαι κοντά σας αυτή τη στιγμή λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό», είπε ο Μερκούριο στο βιντεομήνυμά του που μεταδόθηκε κατά την τελετή των εγκαινίων της έκθεσης και προσέθεσε: «Κατά την άποψή μου ο Άντι Γουόρχολ υπήρξε μια από τις σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία της Τέχνης, που θα μπορούσε να συγκριθεί με τέτοιους ζωγράφους όπως Μικελάντζελο, ο Πικάσο και ο Καντίνσκι. Και μάλιστα κάτι περισσότερο από εκείνους, καθώς ο Γουόρχολ άλλαξε τη ζωή μας. Εάν κοιτάξουμε παντού γύρω μας, στον χώρο της φωτογραφίας, της διαφήμισης, της κινηματογραφικής τέχνης, θα αντιληφθούμε ότι ο Άντι Γουόρχολ παρευρίσκεται στη ζωή μας».

Στην έκθεση η οποία θα διαρκέσει από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου, παρουσιάζονται τα έργα «Μέριλιν» «Κουτιά σούπας της εταιρείας Κάμπελ», «Μάο», «Λουλούδια», όπως και τα γνωστά του έργα «διπλή αυτοπροσωπογραφία», «Κρανίο», «Ηλεκτρική καρέκλα», «Βεζούβιος» και πορτρέτα του Λένιν.

Στην έκθεση παρουσιάζονται δεκάδες διαφορετικά εκθέματα που αναδεικνύουν την δημιουργική πορεία του Γουόρχολ. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν την συλλογή αμερικανικών νεοϋρκέζικων περιοδικών (Vogue, Glamour, Harper’s Bazaar), στα οποία ο Γουόρχολ εργάζονταν ως εικονογράφος την δεκαετία του 1950, καθώς και μια μεγάλη συλλογή του περιοδικού Interview, ιδρυτής της αμερικανικής έκδοσης του οποίου υπήρξε το 1969 ο Γουόρχολ.

Μια ξεχωριστή αίθουσα της έκθεσης είναι αφιερωμένη στην συνεργασία του Γουόρχολ με τις δισκογραφικές εταιρείες και τα μουσικά συγκροτήματα (The Rolling Stones, The Velvet Underground). Στην έκθεση αναβιώνει επίσης το εργαστήριο του Γουόρχολ στην Νέα Υόρκη (The Factory), μέσα από το οποίο οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του Γουόρχολ που έγιναν σύμβολο της Pop-art «Τα ασημένια σύννεφα».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η έκθεση παρουσιάζεται σ’ έναν χώρο 2.500 τ.μ. Σε μια από τις αίθουσες υπάρχει κινηματογράφος όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν βιντεοταινίες του Γουόρχολ και ντοκιμαντέρ για τη ζωή του.

Εκτός από τα έργα του ίδιου του Γουόρχολ παρουσιάζονται και έργα γνωστών φωτογράφων από το περιβάλλον του. Ανάμεσά τους οι Φρεντ Μακντάρα, Τζέραρντ Καλάνγκα και Κρίστοφερ Μάκος.

