Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε χωριό στα νότια του Λιβάνου, το μεσημέρι της Τρίτης, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο χωριό Ain Qana, προκαλώντας φωτιά και ένα πυκνό μαύρο νέφος καπνού.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους, υπάρχει μεγάλος αριθμός τραυματιών, ωστόσο ο ακριβής αριθμός δεν έχει γίνει γνωστός.

Η αιτία της έκρηξης στο χωριό δεν είναι ακόμη σαφής.

Κάτοικος κοντινού χωριού είπε ότι ένιωσαν το έδαφος να κουνιέται.

Black smoke rising after a major explosion in southern #Lebanon . #Beirut #Hizbullah pic.twitter.com/jJoKnIvOA7

#BREAKING :-AL HADATH : The Explosion in Southern Lebanon Occurred Inside A HEZBOLLAH BASE #ISRAEL #LEBANON pic.twitter.com/gg5G4gkp46

Another video from the Ouzai fire @Lebanon pic.twitter.com/nCYTUTjVdo

— Mohammad Hijazi (@mhijazi) September 22, 2020