Όταν σου βάζουν τρικλοποδιά πήδα όσο μπορείς πιο ψηλα και ο θεός θα σε πιάσει … Τάκης Ζαχαράτος 27-5-2020 #together #staypositive #dontgiveup #getoverit