Η κλεψύδρα για την έναρξη της Premier League έχει σχεδόν αδειάσει. Οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν ολοκληρώσει τα ρόστερ τους, καθώς η μεταγραφική περίοδος θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη. Η πρωταθλήτρια των μεταγραφών δεν είναι καμία άλλη εκτός της Τσέλσι.

Οι «μπλε» διανύουν μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταγραφικές περιόδους που έχουμε δει, έχοντας αποκτήσει επτά ποδοσφαιριστές, ενώ δεν φαίνεται να έχει διάθεση να σταματήσει, καθώς συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις και με άλλους στόχους.

Ένα από τα νέα δυνατά «χαρτιά» του Φρανκ Λάμπαρντ είναι ο Τίμο Βέρνερ. Ο Γερμανός άσος ήταν εξαιρετικός με τη Λειψία την περασμένη σεζόν, ολοκληρώνοντας με 34 γκολ και 14 ασίστ, σε 45 συμμετοχές.

Ο 24χρονος πάντως δεν φαίνεται να έχει διάθεση να ρίξει ταχύτητες, αλλά αντιθέτως τα τελευταία του στιγμιότυπα από την επίσημη ιστοσελίδα της Τσέλσι, δείχνουν πως ο Γερμανός έχει πάει στην Αγγλία με σκοπό να βάλει φωτιά στα δίχτυα…

Timo Werner apparently did not miss a single chance in the recent training session 😱

He is guaranteed scoring 20 minimum goals in the PL this season!! pic.twitter.com/lNqEdPZskO

— TheOtherSideOfTheCoin (@TOSOTC_CFC) September 11, 2020