Ένα σκάνδαλο έρχεται να ταρακουνήσει τα θεμέλια του θρυλικού οίκου μόδας Gucci.

Σύμφωνα με τους New York Times στη μήνυση που κατατέθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια, στο Λος Αντζελες, ο πρώην πατριός της, Τζόζεφ Ρουφάλο, μουσικός παραγωγός που είχε συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Πρινς και οι Earth, Wind & Fire, άρχισε να την κακοποιεί σεξουαλικά όταν ήταν μόλις έξι ετών και συνέχισε για τα επόμενα 16 χρόνια.

Alexandra Zarini – Statement on lawsuit – Alexandra Gucci Children's Foundation https://t.co/QZeWJUIE0C

NYT:

Gucci Heir Alleges Child Sexual Abuse

Alexandra Zarini, the great-granddaughter of Guccio Gucci, has filed a lawsuit in Los Angeles against three family members.

