Μοναδικός, απίθανος, ανεπανάληπτος! Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ακόμη ένα ρεκόρ, ωστόσο αυτό που κατάφερε μόλις τώρα είναι ίσως από αυτά που θα καμαρώνει περισσότερο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφτασε τα 100 γκολ με την Εθνική Πορτογαλίας και μάλιστα με μία τρομερή εκτέλεση φάουλ

Ο 35χρονος κατάφερε να γίνει μόλις ο 2ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος που φτάνει τα 100 γκολ με το εθνόσημο, μετά τον Αλί Ντάι με την Εθνική του Ιράν.

Ο σούπερ σταρ της Γιουβέντους το κατάφερε σε 165 αγώνες, ενώ τα νούμερα του από τα 30 και μετά αποδεικνύουν πως όσα χρόνια και να περάσουν θα συνεχίζει να το κατέχει.

Για την ιστορία, ο Κριστιάνο έχει σκροράρει 48 γκολ σε 47 εμφανίσεις με την Εθνική του, από τα 30 και μετά, ενώ έχει βάλει τα υπόλοιπα 52 σε 118 συμμετοχές πριν συμπληρώσει τα 30 του έτη.

Still got it 💪 pic.twitter.com/5AMx8S0YS8

— ESPN FC (@ESPNFC) September 8, 2020