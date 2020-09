Ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντομινίκ Ράαμπ, δήλωσε ότι κάλεσε τον ρώσο πρέσβη στην Βρετανία για να του εκφράσει την ανησυχία του για την υπόθεση δηλητηρίασης του επικριτή του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι.

«Σήμερα η Βρετανία κάλεσε τον ρώσο πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο για να του εκφράσει την βαθιά του ανησυχία για την δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι» έγραψε ο Ράαμπ στο Twitter.

«Είναι εντελώς απαράδεκτο να έχει χρησιμοποιηθεί ένα απαγορευμένο χημικό όπλο και η Ρωσία θα πρέπει να διεξάγει μια πλήρη και διαφανή έρευνα».

2/2 Relieved to hear that Alexei Navalny has been taken out of the medically induced coma. I hope his condition continues to improve

— Dominic Raab (@DominicRaab) September 7, 2020