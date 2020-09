Προβλήματα με τη δικαιοσύνη φαίνεται ότι θα αποκτήσει η Τέιλορ Σουίφτ , καθώς δικαστής του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Λος Άντζελες αποφάσισε ότι οι δυο τραγουδοποιοί που ισχυρίζονται πως η μεγάλη επιτυχία της τραγουδίστριας του 2014 «Shake It Off» είναι εμπνευσμένη από δικό τους τραγούδι, μπορεί και να έχουν δίκιο.

Ο δικαστής των ΗΠΑ, Michael Fitzgerald, δήλωσε ότι οι τραγουδοποιοί Sean Hall και Nathan Butler «έχουν επαρκώς στοιχειοθετήσει την προστασία μιας διάταξης ή μιας ακολουθίας δημιουργικής έκφρασης» και η χρήση στο τραγούδι της Σουίφτ είναι αρκετά παρόμοια μ’ αυτήν, οπότε δεν μπορεί να απορρίψει τους ισχυρισμούς τους.

Οι Hall και Butler υπέβαλαν αγωγή το 2017, λέγοντας ότι το τραγούδι τους 3LW που ηχογράφησαν οι «Playas Gon’ Play» το 2001, αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης των στίχων για το τραγούδι «Shake It Off», της Σουίφτ.

