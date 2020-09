Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να αναδείχτηκε κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς στο ΝΒΑ, αλλά στους ημιτελικούς της Ανατολής έχει βρει τον μπελά του από τον Τζίμι Μπάτλερ. Ο σταρ των Μαϊάμι Χιτ πρωταγωνιστεί στη σειρά και έχει βάλει δύσκολα στον Greek Freak.

Στη διάρκεια των παιχνιδιών δεν λείπει το trash talking και το πικάρισμα, ειδικά από την πλευρά του Μπάτλερ ο οποίος ξεχωρίζει. Όπως σε μία φάση στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όταν ο Μπάτλερ ξέφυγε με άνεση από τον Αντετοκούνμπο και σκόραρε.

Ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τον Αμερικανό να λέει μετά το καλάθι που σκόραρε «δεν μπορεί να με μαρκάρει, δεν μπορεί να με μαρκάρει». Ασφαλώς, ο αποδέκτης του μηνύματος του Μπάτλερ ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο…

"He can't guard me … He can't guard me."

Jimmy to Giannis. pic.twitter.com/8u1WYgQl5u

— SportsCenter (@SportsCenter) September 5, 2020