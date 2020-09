Νέα σελίδα στην καριέρα του Μιγκέλ Άνχελ Γκερέρο, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού να μετακομίζει στο Νησί για χάρη της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο 30χρονος φορ ανακοινώθηκε από τον σύλλογο της Championship και είναι έτοιμος για καινούριες περιπέτειες στη νέα του ποδοσφαιρική στέγη.

O Μιγκέλ Γκερέρο ήρθε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2018. Με την ερυθρόλευκη φανέλα, κατέγραψε 62 συμμετοχές, σημειώνοντας 16 τέρματα, ενώ έχει μοιράσει και 5 ασίστ. Ο 30χρονος επιθετικός έχει περάσει από την Λεγανές (68 συμμετοχές, 10 γκολ, 4 ασίστ) και την Σπόρτινγκ Χιχόν (94 συμμετοχές, 16 γκολ και 6 ασίστ).

Δείτε την ανάρτηση της αγγλικής ομάδας για τον επιθετικό από το Τολέδο της Ισπανίας:

𝙃𝙤𝙡𝙖 𝙈𝙞𝙜𝙪𝙚𝙡 👋#NFFC are delighted to announce the signing of Spanish striker Miguel Angel Guerrero from @olympiacosfc!

— Nottingham Forest FC (@NFFC) September 4, 2020