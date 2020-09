Το chateau στη Γαλλία, του οποίου οι ιδιοκτήτες, ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί, παράγουν από το 2012 βραβευμένα ροζέ, ανακοίνωσε το νέο προϊόν του: η «Fleur de Miraval», μια ροζέ σαμπάνια σε περιορισμένο αριθμό φιαλών που είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Ιανουάριο, θα κάνει στις 15 Οκτωβρίου το ντεμπούτο της στην αμερικανική αγορά.

#BradPitt is teasing the launch of the latest bottled release from his and #AngelinaJolie ‘s wine brand, #Miraval . A rosé champagne called Fleur de Miraval https://t.co/SZfYG1H1Gh pic.twitter.com/W9c7awRZLX

Η «Fleur de Miraval» είναι το αποτέλεσμα ολοκλήρωσης ενός πενταετούς πρότζεκτ, το οποίο εδώ και καιρό καλυπτόταν με πέπλο μυστηρίου. «Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και είμαι πολύ υπερήφανος για αυτό» τόνισε ο Πιτ, ο οποίος το περασμένο Σαββατοκύριακο βρέθηκε στο Μιραβάλ για να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες της πρώτης έκδοσης της ροζέ σαμπάνιας (20.000 φιάλες).

Brad Pitt is taking a leading role in his next venture: ‘Fleur de Miraval rosé Champagne. It is not some new celebrity wine, but an authentic project https://t.co/zFt2kbBBdJ

«Το Miraval δεν είναι για μένα “κρασί διασημοτήτων”. Πάνω από όλα, είναι ένα θαυμάσιο, ιδιαίτερο κτήμα το οποίο ερωτεύτηκα, και στο οποίο εξακολουθώ να επενδύω για να το κάνω ένα από τα πιο εξαιρετικά στην Προβηγκία. Για το κρασί, συνεργάστηκα με την οικογένεια Περέν. Για πέντε γενιές, είναι οινοπαραγωγοί. Μαζί, είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτό, σε βάθος χρόνου. Δεν είναι απλά και μόνο μια περαστική τάση» εξήγησε.

»Miraval isn’t a «celebrity» wine for me. Above all, it’s a wonderful, exceptional estate that I fell in love with, and that I continue to invest in to make it one of the finest estates in Provence. For the wine, I partner with the Perrin family i for a long terme pic.twitter.com/atTp6pLd6U

— Brad Pitt Williams (@BradPittWilli17) September 2, 2020