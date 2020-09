Όπως είπε η ποπ σταρ για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια είναι αδέσμευτη, λέγοντας ότι η περίοδος αυτή είναι μια «εξαιρετικά σημαντική στιγμή» στη ζωή της. «Ως ελεύθερη μεγαλώνω μια ασφαλής γυναίκα που έχει κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό της τα τελευταία χρόνια», είπε.

Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το διαζύγιό της με τον Λίαμ από τα μέσα ενημέρωσης είπε ότι «αυτό που ήταν πραγματικά απαίσιο δεν ήταν το γεγονός ότι εγώ και κάποιος που αγαπούσα συνειδητοποιήσαμε ότι δεν αγαπάμε ο ένας τον άλλον με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι εντάξει, μπορώ να το αποδεχτώ. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ την κακοποίηση και όλες αυτές τις ιστορίες. Είναι εκπληκτικό που ο κόσμος τα πιστεύει χωρίς να ξέρει ότι υπάρχει ένα διάστημα το οποίο το αγνοεί για το πώς οδηγηθήκαμε σ’ αυτό. Δεν είναι ότι μια μέρα ήμασταν ευτυχισμένοι και την επομένη τα έφτιαξα με τη φίλη μου και πήγα στην Ιταλία. Υπάρχει πολύς καιρός στο ενδιάμεσο που δεν το είδατε».

