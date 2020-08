Η αφροαμερικανίδα Ελλα Μπέικερ ήταν μια από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές ακτιβίστριες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον 20ο αιώνα.

Αγωνίστηκε κατά του ρατσισμού, του σεξισμού και υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων για περισσότερο από πέντε δεκαετίες.

Μεταξύ άλλων, φαίνεται ότι ενέπνευσε και τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν έκανε αναφορά στην Ελλα Μπέικερ κατά την ομιλία του για την αποδοχή του χρίσματος στη διάρκεια του συνεδρίου των Δημοκρατικών, λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Η Ελλα Μπέικερ ένας γίγαντας του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων, μας άφησε με αυτό το σοφό απόφθεγμα: Δώστε στους ανθρώπους φως και θα βρουν έναν τρόπο», είπε. «Δώστε στους ανθρώπους φως. Αυτά είναι λόγια για την εποχή μας. Ο σημερινός πρόεδρος έχει καλύψει την Αμερική στο σκοτάδι για πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ θυμός. Πάρα πολύ φόβος. Πάρα πολύ διχασμό.

«Εδώ και τώρα, σας λέω: Εάν με εμπιστεύεστε την προεδρία, θα βασιστώ στους καλύτερους από εμάς, όχι στους χειρότερους. Θα είμαι σύμμαχος του φωτός και όχι του σκότους », είπε ο Τζο Μπάιντεν.

Με αφορμή την αναφορά αυτή, αμερικανικά μέσα όπως το Vox έκαναν αφιερώματα στην Ελλα Μπέικερ.

Το αφιέρωμα του Vox ανήρτησε στο twitter ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, σημειώνοντας ότι αντιπροσωπεύει την ιδέα ότι απλοί άνθρωποι μπορούν να φέρουν την αλλαγή.

«Αγωνίστηκε για το δικαίωμα ψήφου και οδήγησε ένα κίνημα νέων προς τον αγώνα για ελευθερία. Πρέπει να γνωρίζετε το όνομά της» επισημαίνει στην ανάρτησή του ο Ομπάμα.

Ella Baker, a giant of the civil rights movement, embodies the idea of ordinary people’s ability to create change. She fought for the right to vote and led a movement of young people towards the fight for freedom. You should know her name:https://t.co/6z0o7uUiBg

— Barack Obama (@BarackObama) August 24, 2020