Θλίψη στον κόσμο της μουσικής σκόρπισε η είδηση του θανάτου του θρυλικού μπασίστα στον UFO.

O Pete Way σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69, εξαιτίας επιπλοκών μετά από αυτοκινητιστικό ατύχημα που είχε πριν από δύο μήνες.

H είδηση του θανάτου του της θρυλικής μορφής της ροκ σκηνής κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του Διαδικτύου και των social media.

