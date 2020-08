H Χάλι Μπέρι έχει αποδείξει πως ο χρόνος δεν την αγγίζει καθόλου παραμένοντας αγέραστη και πάντα εντυπωσιακή.

Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μας έχει εντυπωσιάσει με το καλλίγραμμο κορμί της και το νεανικό πρόσωπό της, μολονότι διανύει πέμπτη δεκαετία της ζωής της.

Στις 14 Αυγούστου η διάσημη σταρ του Χόλιγουντ γιόρτασε τα 54α γενέθλιά της και όχι μόνο δεν μπορεί κανείς να πιστέψει την ηλικία της, καθώς μοιάζει πολύ νεότερη, αλλά και η ίδια επέλεξε να το γιορτάσει με τον πιο hot τρόπο.

Συγκεκριμένα, η Χάλι Μπέρι επέλεξε να δημοσιεύσει στα social media λοιπόν, μια φωτογραφία της στην οποία εμφανίζεται πάνω σε μια σανίδα του σκέιτ, φορώντας ένα απλό άσπρο t-shirt και από κάτω μόνο το μαγιό της.

Όπως ήταν αναμενόμενο τα εκατομμύρια διαδικτυακών φίλων της Χάλι Μπέρι προσκύνησαν για ακόμα μία φορά το είδωλό τους, πλημμυρίζοντας με ευχές, σχόλια και likes την εορταστική ανάρτηση.

54… life just gets better and better! 🌈✨ pic.twitter.com/XowrTRK0F7

— Halle Berry (@halleberry) August 14, 2020