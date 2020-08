Στάχτη και ερείπια άφησε πίσω της η πολύνεκρη έκρηξη στη Βηρυτό.

Οι ζημιές εκτιμάται πως αγγίζουν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ ο αριθμός των νεκρών όλο και αυξάνεται.

Απίστευτες είναι ωστόσο οι εικόνες οι οποίες αποκαλύπτουν το φρικιαστικό αποτέλεσμα της ισχυρής έκρηξης.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατάφερε ακόμα και να ξεκολλήσει ολόκληρο κομμάτι γης!

Η έκρηξη μπορεί να συγκριθεί με έναν σεισμό 3,3 Ρίχτερ, όπως ανέφεραν σεισμολόγοι του USGS. Οφείλεται σε 2.750 τόνους νιτρικού αμμωνίου που φυλασσόταν στο λιμάνι χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας.

Before and after SkySat imagery shows the impact of yesterday’s explosion in Beirut.

Imagery captured on May 31, 2020 and today, August 5, 2020. pic.twitter.com/8zCLDOZn4w

— Planet (@planetlabs) August 5, 2020