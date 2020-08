Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος ενημέρωσε τον γιο του, τον βασιλιά Φελίπε, ότι αποφάσισε να φύγει από τη χώρα, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα, λίγες εβδομάδες αφότου ξεκίνησε δικαστική έρευνα για διαφθορά σε βάρος του 82χρονου πρώην μονάρχη.

Τον Ιούνιο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας διέταξε να ερευνηθεί η εμπλοκή του Χουάν Κάρλος σε μια σύμβαση με τη Σαουδική Αραβία για την κατασκευή τρένων υψηλής ταχύτητας. Η εφημερίδα La Tribune της Γενεύης έγραψε ότι φέρεται να είχε λάβει το ποσό των 100 εκατομμυρίων δολαρίων από τον τότε βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας.

Μέσω του δικηγόρου του, ο Χουάν Κάρλος αρνήθηκε επανειλημμένα να σχολιάσει τους ισχυρισμούς αυτούς.

«Ορμώμενος σήμερα από τη βεβαιότητά μου ότι προσφέρω την καλύτερη υπηρεσία στους Ισπανούς, στους θεσμούς της και σε εσένα, ως Βασιλιά, σε ενημερώνω για την προσεκτικά μελετημένη απόφασή μου να αυτοεξοριστώ, αυτή την περίοδο, εκτός της Ισπανίας» γράφει ο τέως βασιλιάς σε επιστολή του προς τον γιο του.

Ο τέως βασιλιάς Χουάν Κάρλος ήταν ένας δημοφιλής μονάρχης κατά το μεγαλύτερο μέρος της βασιλείας του, ο οποίος διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο για τη μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία.

Γεννήθηκε στη Ρώμη το 1938 από τον δελφίνο του ισπανικού θρόνου Χουάν και τη Μαρία δε λας Μερθέδες των Βουρβόνων και της Ορλεάνης. Από πολύ μικρή ηλικία μπλέχτηκε σε ένα παιχνίδι εξουσίας, καθώς ο δικτάτορας Φρανθίσκο Φράνκο διακήρυττε τη στήριξη το προς τη μοναρχία, αλλά στην ουσία αρχηγός του κράτους ήταν ο ίδιος. Ο Φράνκο χώρισε τον Χουάν Κάρλος από τους γονείς το όταν το αγόρι ήταν μόλις 10 ετών και μερικά χρόνια αργότερα τον όρισε διάδοχό του. Στέφθηκε βασιλιάς δύο ημέρες μετά τον θάνατο του δικτάτορα, το 1975.

