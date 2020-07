View this post on Instagram

«Не привыкла». Так называется Мой сегодняшний рассказ. Не привыкла грустить – ничто этого не стоит. Не привыкла извиняться – никто этого не стоит. Не привыкла лгать – все обязаны принимать то, что Я говорю. Не привыкла доверять – слишком много фальши вокруг. Не привыкла отчитываться – Я Королева. Не привыкла предавать – это низко. Не привыкла молчать – говорю все, что думаю. Не привыкла бояться – чересчур уверена в себе. Не привыкла утруждаться – жизнь должна быть легкой. Не привыкла унижаться – слишком сильно Себя Люблю. . А к чему не привыкли вы? #annaambqueen #психиатр #эксперт #ПустьГоворят #1канал #первыйканал #эксперттв #АннаАмбарцумян #врачпсихиатр #экспертпсихиатр #Королева