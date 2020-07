View this post on Instagram

Χρόνια μας πολλά Κωνσταντίνοι/ες και Ελένες! Αυτές τις μέρες ειδικά, η καλή ενέργεια είναι πιο καλοδεχούμενη από ποτέ. Να είμαστε γεροί, αυτή είναι η ευχή μου. Και να κάνουμε γκριμάτσες. ❤️ 📸 @nikzik #nameday #countyourblessings