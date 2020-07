View this post on Instagram

Όσο ο ιός βρίσκεται εκεί έξω… Εμείς του κλείνουμε την πόρτα. Γιαγιάδες και παππούδες! ΟΧΙ babysitting στα εγγόνια! ΝΥΠΤΑΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΜΑΣ… ΠΟΛΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ!