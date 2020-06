«Κόλαφος» είναι γερμανικά δημοσιεύματα για το ελληνικό Λιμενικό, τα οποία παρουσιάζουν βίντεο που φέρεται να επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες που έχουν έρθει στο φως από αρχές Ιουνίου για επαναπροωθήσεις λέμβων με πρόσφυγες από τις ελληνικές αρχές.

To Spiegel για άλλη μια φορά αναφέρεται στο θέμα των παράνομων επαναπροωθήσεων προσφύγων και μεταναστών από τις ελληνικές αρχές. Έρευνες έγιναν από κοινού και με δημοσιογραφικές ομάδες από το ολλανδικό ανεξάρτητο δημοσιογραφικό μέσο Lighthouse Reports και τη γερμανική εκπομπή Report Mainz του πρώτου γερμανικού καναλιού ARD. Σύμφωνα με το Spiegel αξιολογήθηκαν δεκάδες βίντεο και οι δημοσιογράφοι συνομίλησαν με πάρα πολλούς αυτόπτες μάρτυρες.

Spiegel: Έλληνες συνοριοφύλακες με μάσκες επιτίθενται σε πλοιάρια με πρόσφυγες

Το γερμανικό περιοδικό αναφέρεται καταρχάς στο περιστατικό της 4ης Ιουνίου, όταν φουσκωτό με μασκοφόρους τρομοκράτησε βάρκα με πρόσφυγες, προκαλώντας επίτηδες κύματα.

This is happening NOW at Europe’s borders! Masked men attack people in distress in Greek waters, making waves before leaving again. Listen to their voices: ‘we will die’, ‘mama, mama’. Shame on Europe! Stop the violence! Rescue now! @HCoastGuard @UNHCRGreece @EU_Commission pic.twitter.com/8fMNXxAnXX — Alarm Phone (@alarm_phone) June 4, 2020

Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, το Spiegel γράφει: «Το υλικό δείχνει χωρίς αμφιβολία: στο ανατολικό Αιγαίο θυσιάζονται ευρωπαϊκές αξίες για τη φύλαξη των συνόρων. Άνδρες με μάσκες, πιθανότατα Έλληνες συνοριοφύλακες, επιτίθενται ξανά και ξανά σε πλοιάρια προσφύγων. Σε μια περίπτωση, στις 4 Ιουνίου, το φουσκωτό των ανδρών με τις μάσκες χωρίς αμφιβολία ανήκει σε ελληνικό περιπολικό πλοίο. Ανήκει στην ελληνική ακτοφυλακή και φέρει τα διακριτικά ΛΣ-080. Στη συνέχεια η ελληνική ακτοφυλακή βάζει τους πρόσφυγες σε πλωτές νησίδες διάσωσης, τους ωθεί προς την Τουρκία και τους αφήνει στην τύχη τους. O τρόπος δράσης των Ελλήνων αποτελεί τομή. Εδώ και καιρό είναι γνωστό ότι η ελληνική ακτοφυλακή καθυστερεί διασώσεις και κάνει επικίνδυνες μανούβρες. Τώρα όμως θέτει ανοιχτά σε κίνδυνο τη ζωή των προσφύγων. Χρησιμοποιεί εξοπλισμό διάσωσης για να θέσει ανθρώπους σε κίνδυνο».

Και το δημοσίευμα συνεχίζει: «Φωτογραφίες μεταναστών πάνω σε πορτοκαλί νησίδες διάσωσης εμφανίζονται εδώ και εβδομάδες στο Facebook και στο Instagram. ΜΚΟ όπως οι Aegean Boat Report, Josoor και Alarm Phone μιλούν με τους πρόσφυγες και μεταφέρουν τις εμπειρίες τους. Ακτιβιστές έχουν καταγράψει από το τέλος Μαρτίου πάρα πολλές περιπτώσεις. Και η τουρκική ακτοφυλακή έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες με τις πορτοκαλί πλατφόρμες. … Τα αποκαλούμενα pushback παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαίωμα σε μια προσωπική διαδικασία χορήγησης ασύλου. Τα κράτη δεν επιτρέπεται να τους στέλνουν παρά τη θέλησή τους σε ένα μέρος που δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλειά τους».

Today, we were alerted to a 3rd boat in distress, east of Lesvos. Also these 32 people were not rescued by the Greek CG. Their engine was taken away & they were repeatedly pushed toward Turkey. They had to paddle to move on. After 28h at sea, they now reached Lesvos and are safe. pic.twitter.com/cK6xcokPCx — Alarm Phone (@alarm_phone) June 4, 2020

ARD: Βίντεο – ντοκούμεντο από το περιστατικό της 13ης Ιουνίου

Το γερμανικό κρατικό κανάλι ARD παρέχει και βίντεο – ντοκουμέντο από το σοβαρό περιστατικό που συνέβη το Σάββατο 13 Ιουνίου, όταν βάρκα με 32 (κατ’ άλλους 36) πρόσφυγες και μετανάστες από το Ιράν και το Αφγανιστάν παρέμεινε μεσοπέλαγα για πάνω από 15 ώρες.

Οι κάμερες του ARD κατέγραψαν γύρω στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου το σκάφος του ελληνικού Λιμενικού να κάνει κύκλους γύρω από την ακυβέρνητη βάρκα των προσφύγων, με σκοπό να αποτρέψει την πορεία της και προφανώς να τη στρέψει προς την Τουρκία.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, από τη βάρκα είχαν αφαιρεθεί νωρίς το πρωί μηχανή και καύσιμα, ενώ τελικά το ελληνικό Λιμενικό περιμάζεψε τους πρόσφυγες μόνο όταν μία έγκυος γυναίκα άρχισε να γεννά μέσα στη μέση της θάλασσας!

The woman is giving birth in the dark on a dinghy in distress. All competent authorities have knowledge of the situation. The Greek and Turkish Coast Guards, Frontex and NATO bear the full responsibility of these lives and any fatalities. @HCoastGuard @Frontex @NATO pic.twitter.com/H4mpUeFuqY — Alarm Phone (@alarm_phone) June 13, 2020

Συνυπεύθυνη και η Frontex

Επίσης στην ιστοσελίδα του ARD που αναφέρεται στο ίδιο θέμα διαβάζουμε: «Η ελληνική ακτοφυλακή δεν αποδέχεται τις κατηγορίες. Οι άνδρες της ακτοφυλακής δεν φορούν μάσκες και τηρούν πάντοτε τους κανόνες δικαίου, απαντούν οι αρχές. Σε σχετικό βίντεο που αφορά περίπτωση στις 13 Μαΐου οι ελληνικές αρχές δεν παίρνουν θέση. Η Λουίζ Άμτσμπεργκ, επιτετραμμένη για θέματα μετανάστευσης από το κόμμα των Πρασίνων, θεωρεί πως συνυπεύθυνη για αυτή την κατάσταση είναι και η ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φύλαξης των Συνόρων Frontex. Αυτή διαθέτει δικά της πλοία για τη στήριξη της ελληνικής ακτοφυλακής στο Αιγαίο’. Τα pushback δεν μπορούν να γίνονται χωρίς τη γνώση και των άλλων δυνάμεων επέμβασης’, λέει.

Η Frontex μετά από σχετική ερώτηση απάντησε πως τα κεντρικά δεν έχουν λάβει καμία έκθεση για τέτοιου είδους pushback από υπαλλήλους της Frontex”.

The people are saying: "Our boat has a hole and water is entering. There are the Turkish and there the Greeks and they just watch." They need to be rescued immediately! pic.twitter.com/sbM2j9PfYB — Alarm Phone (@alarm_phone) June 13, 2020

Οι ευθύνες της Ελλάδας και της Ευρώπης

«Κριτική στην Ελλάδα» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος στην Süddeutsche Zeitung, το οποίο αναφέρεται και αυτό στην παραβίαση των δικαιωμάτων των προσφύγων.

Η εφημερίδα γράφει, σύμφωνα με τη Deutsche Welle: «Λίγο πριν από τη διάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών των ομόσπονδων γερμανικών κρατιδίων οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα προσφύγων προειδοποιούν για διαρκείς παραβιάσεις του δικαίου σε θέματα χορήγησης ασύλου. Η κατάσταση των προσφύγων στα ελληνικά νησιά ‘αποτελεί μια διαρκή κρίση του δικαίου’ δήλωσε ασκώντας κριτική η Μπερενίς Μπόλο από την Ένωση Δημοκρατικών Δικηγόρων στο Βερολίνο. Ελληνικοί προσφυγικοί καταυλισμοί έχουν μετατραπεί σε ‘ανοιχτές φυλακές’, μπροστά από τις ελληνικές ακτές απωθούνται πλοιάρια προσφύγων. ‘Βλέπουμε παράνομα pushback’ δηλώνει η Μπόλο. Η Ευρώπη όμως σιωπά. Η Γερμανία στο πρώτο τρίμηνο δεν ενέκρινε το 82% των αιτήσεων όσων ζητούσαν να γίνουν δεκτοί, δήλωσε η Μαρτίνα Μάουερ από το Συμβούλιο Προσφύγων στο Βερολίνο. Τον προηγούμενο χρόνο το ποσοστό αυτό ήταν στο 75%».