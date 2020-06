Σοκ προκαλούν τα βίντεο από την στιγμή που γίνεται ολίσθηση του εδάφους προς τη θάλασσα στην πόλη Άλτα της Νορβηγίας.

Το αποτέλεσμα ήταν οκτώ σπίτια να καταλήξουν στη θάλασσα και κάτοικοι να τρέχουν για να σωθούν.

Η αστάθεια του εδάφους συνεχίστηκε για αρκετές ώρες ωστόσο δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Η κατολίσθηση με πλάτος πάνω από 2.000 πόδια σημειώθηκε στη δυτική πλευρά του Kråkneset στο δήμο Alta την Τετάρτη το απόγευμα.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν στις 3.45 μ.μ. και ξεκίνησε αμέσως μια επιχείρηση διάσωσης από θάλασσα και στεριά.

Ένας ντόπιος κατάφερε να καταγράψει τη ώρα της ολίσθησης του εδάφους on camera.

Ένας ντόπιος ανέφερε πώς άκουσε ένα χτύπημα στη σοφίτα του σπιτιού του και υπέθεσε ότι ο θόρυβος έρχεται από το κτίριο.

«Έτρεξα για τη ζωή μου», είπε, όταν κατάλαβε τι συμβαίνει.

