View this post on Instagram

– Felix Gonzalez-Torres "Untitled" (Welcome Back Heroes) 1991 Bazooka Bubble Gum, endless supply Overall dimensions vary with installation Ideal weight: 200 kg (440 lb.) – Installation view of Cady Noland, Laurie Parsons, and Felix Gonzalez-Torres. Musée d’art moderne et contemporain (MAMCO), Geneva, Switzerland. 31 May – 10 Sep. 2017. Cur. Paul Bernard and Lionel Bovier. Photo by Kimihiko Nakamura – Installation view of Felix Gonzalez-Torres. The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, NY. 3 Mar. – 10 May 1995. Cur. Nancy Spector. – Installation view of No Man’s Time. Villa Arson, Nice, France. 7 Jul. – 30 Sep. 1991. Cur. Eric Troncy. Catalogue. Photo by Jean Brasille – #felixgonzaleztorres #felixgonzaleztorresfoundation