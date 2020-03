Αυξάνονται και στην Τουρκία μέρα με τη μέρα τα θύματα του κοροναϊού, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει 37 ακόμα θανάτους από κοροναϊό το τελευταίο 24ωρο.

Από την αρχή της εκδήλωσης της κρίσης του φονικού ιού στην Τουρκία, δηλαδή από τις 11 Μαρτίου, οι νεκροί ανέρχονται σε 168.

Τα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο αυξήθηκαν κατά 1.610. Από τις 11 Μαρτίου ως σήμερα τα κρούσματα ανέρχονται σε 10.827. Παράλληλα, 162 άνθρωποι που νόσησαν και υποβλήθηκαν σε θεραπεία από τον κοροναϊό, αποθεραπεύτηκαν.

Ο πρόεδρος Ερντογάν προεδρεύει τις τελευταίες ώρες υπουργικού συμβουλίου το οποίο πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να προβεί σε διάγγελμα μετά το πέρας του συμβουλίου.

Όλα αυτά βέβαια ενώ πληθαίνουν οι φωνές που κάνουν λόγο για ψευδείς ειδήσεις από πλευράς του τούρκου προέδρου.

Συγκεκριμένα, τούρκος δημοσιογράφος με μήνυμά του στο twitter αμφισβητεί τα στοιχεία που ανακοινώνει η κυβέρνηση Ερντογάν για τον αριθμό των κρουσμάτων και των θανάτων από τον φονικό ιό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Abdullah Bozkurt, χθες ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε 16 θανάτους από τον κοροναϊό συνολικά στην χώρα.

Ωστόσο η κυβερνητική υπηρεσία E-Devlet κατέγραψε μόνο στην Κωνσταντινούπολη 20 θανάτους από τον ιό.

Another hard evidence that confirms #Erdogan gov't has been lying about #Corona deaths in #Turkey.

Yesterday, health minister announced 16 deaths nationwide (in all 81 provinces)

Yet digital gov't service E-Devlet showed only in Istanbul there were 20 Corona deaths recorded. pic.twitter.com/yaSrCp3tdI

