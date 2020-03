Ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Ρίσι Σουνάκ αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα «ένα σημαντικό οικονομικό πακέτο» για τις εταιρίες που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες του ξεσπάσματος του νέου κοροναϊού, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο Twitter, ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας «Daily Mail».

Ο Σουνάκ αναμένεται ότι θα ανακοινώσει το οικονομικό πακέτο σε μία κοινή συνέντευξη Τύπου παρουσία και του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με την ανάρτηση στο Twitter στην οποία ο δημοσιογράφος επικαλείται πηγές στην κυβέρνηση.

Chancellor to attend tomorrow's coronavirus press conference alongside the PM. Sources saying he will unveil a 'significant financial package' to help firms facing ruin

— Jason Groves (@JasonGroves1) March 16, 2020