Στόχος του Λιβυκού Εθνικού Στρατού έγινε στο λιμάνι της Τρίπολης ένα τουρκικό φορτηγό πλοίο, που είχε ξεκινήσει από την Τουρκία και μετέφερε πολεμοφόδια, σύμφωνα με πηγές του δικτύου Al Arabiya.

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Λιβύη, Γιασάν Σαλαμέ επιβεβαίωσε την επίθεση κατά του τουρκικού πλοίου με ρουκέτες, χωρίς να δώσει πρόσθετες πληροφορίες.

BREAKING: There are reports that a Turkish ship at the Tripoli docks in Libya has been targeted by artillery fire. Photos from people in the area show a large plume of smoke in the area. pic.twitter.com/97dcoSFR0J — Conflict News (@Conflicts) February 18, 2020

A Turkish cargo ship carrying ammunition and weapons coming from Turkey has been targeted by the Libyan National Army at the Tripoli port, says Haftar – according to sources in Libya #Λιβύη https://t.co/XIlfq6xump — Antiwar (@AntiwarRawitna) February 18, 2020

Ανταποκριτής του Reuters στην Τρίπολη, την οποία προσπαθούν να καταλάβουν οι δυνάμεις του Χαφτάρ, ανέφερε πως διέκρινε πυκνούς καπνούς από το λιμάνι, ενώ πηγές ανέφεραν πως έχει χτυπηθεί και μια αποθήκη.

#Breaking | A Turkish cargo ship carrying ammunition and weapons coming from Turkey has been targeted by the Libyan National Army at the Tripoli port. https://t.co/bCTZHgNsry pic.twitter.com/wE5f2o2hTF — Atlantide (@Atlantide4world) February 18, 2020

O βομβαρδισμός του Τούρκικου πλοίου έγινε γνωστός από τον ίδιο τον στρατό του Χαφτάρ μέσω ανάρτησης στο Twitter.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει αντίδραση από την τουρκική πλευρά σχετικά με το συμβάν.

Κατέστρεψε και την αίθουσα επιχειρήσεων του GNA

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο LNA ανακοίνωσε επίσης ότι κατέστρεψε μια αίθουσα επιχειρήσεων της υποστηριζόμενης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) στην περιοχή Ράμλα στα νότια της πρωτεύουσας Τρίπολης.

Over a dozen artillery shells have targeted the port of Tripoli. #Libya pic.twitter.com/7EIcsM8wYI — Libya Review (@LibyaReview) February 18, 2020

«Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Λιβύης κατόρθωσαν (τη Δευτέρα) το βράδυ να καταστρέψουν την αίθουσα επιχειρήσεων GNA στη Ράμλα της νότιας Τρίπολης που είχε ως αποτέλεσμα θανάτους και δεκάδες τραυματίες» ανέφερε στρατιωτική πηγή.

مصادرنا: قصف ميناء طرابلس بالتزامن مع وصول سفينة شحن محملة بالأسلحة https://t.co/yeseY8kw43 — الساعة 24 (@alsaaa24) February 18, 2020

Υπενθυμίζεται πως η Λιβύη είναι χωρισμένη σε δύο διαφορετικά κέντρα εξουσίας – ένα εκλεγμένο κοινοβούλιο στην ανατολική χώρα, υποστηριζόμενο από τον LNA και από την άλλη το GNA, με επικεφαλής τον Φαγιέζ Σάρατζ, στη δυτική χώρα, το οποίο και στηρίζει η Τουρκία.

BREAKING: A number of shells have landed on the Tripoli seaport, no casualties reported so far. The Libyan Address Journal#Libya #LibyaNews #Tripoli #Tripoliport pic.twitter.com/P8C4Cp7Ldx — The Libyan Address Journal (@LibyanAddressJo) February 18, 2020

Μια απόπειρα ανακωχής τέθηκε σε ισχύ μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων κομμάτων της Λιβύης στις 12 Ιανουαρίου όταν και οι δύο πλευρές φαίνονταν πρόθυμες να συμφωνήσουν σε μια κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια συνομιλιών στη Μόσχα με τη μεσολάβηση της Ρωσίας και της Τουρκίας.

Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπογραφεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Χαφτάρ και Σάρατζ με αποτέλεσμα οι εχθροπραξίες να συνεχίζονται.