Αμερικανοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά Κούρδων στα σύνορα Τουρκίας – Συρίας, με αποτέλεσμα ένα νεκρό.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα σε αμερικανικές δυνάμεις και πολιτοφυλακές πιστές στην κυβέρνηση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ κοντά στο Καμισλί, στην βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ανταποκριτές διεθνών ΜΜΕ.

It happened in #Syria’s Khirbet Amo village after #US forces killed one person in clashes with pro-regime forces. The Syrian Observatory for Human Rights says it's not clear whether the killed person is a civilian or an armed regime loyalist. 1

