Σφοδρά πυρά κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσαν οι δυνάμεις του Χαλίφα Χαφτάρ, με έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο εκπρόσωπος του Εθνικού Λιβυκού Στρατού.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ώρες μετά την έναρξη νέου γύρου συζητήσεων μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών στη Λιβύη, μήπως και αυτή τη φορά επιτευχθεί η εκεχειρία.

Οι συζητήσεις αυτές γίνονται στο… περιθώριο της αιματοχυσίας που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

«Σήμερα δεν είναι μια περίσταση που περιλαμβάνει όπλα και πυροβολισμούς, αλλά πολιτική και στρατιωτική διπλωματία» είπε ο εκπρόσωπος του Εθνικού Λιβυκού Στρατού.

«Έτσι ο στρατάρχης Χαφτάρ βασισμένος στη σοφία του, αλλά και την εκεχειρία, έσυρε τον Ερντογάν σε μια παγίδα, την οποία δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεχάσει και από την οποία δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεφύγει».

Στη συνέχεια εξήγησε πως αυτή η παγίδα είναι η εμφανής πλέον υποστήριξη του τούρκου προέδρου σε τρομοκρατικές οργανώσεις. «Όλος ο πλανήτης έχει υποφέρει πολύ από την τρομοκρατία» εξηγεί.

Μάλιστα, καταλήγει πως πλέον «ο Ερντογάν είναι γυμνός μπροστά στην παγκόσμια κοινότητα και η στήριξή του σε τρομοκράτες και εγκληματίες είναι σαφής».

LNA spox today: With his wisdom and the ceasefire, Gen. Haftar lured Erdogan into a trap he'll never walk out of. Erdogan is naked in front of the int'l community, and his support for international terrorist organizations is obvious.

pic.twitter.com/CSV14ceA8j

— M.LNA (@LNA2019M) February 4, 2020