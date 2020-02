Στους 427 αυξήθηκαν οι νεκροί από τον νέο κοροναϊου σε τρεις χώρες ενώ τα κρούσματα παγκοσμίως έχουν ξεπεράσει τις 20.000.

Είναι περισσότερες από οι 25 χώρες στις οποίες υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα της επιδημίας, ενώ – πλην της Κίνας που μετρά την πλειονότητα των θανάτων – έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άτομα σε Χονγκ Κονγκ και τις Φιλιππίνες.

Την ίδια στιγμή, το Πεκίνο συμφώνησε να επιτρέψει σε Αμερικανούς ειδικούς στον χώρο της υγείας να εισέλθουν στην Κίνα, στο πλαίσιο της βοήθειας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του νέου κοροναϊού, καθώς ο αριθμός των θυμάτων και των κρουσμάτων εξακολουθεί να αυξάνεται.

Δύο μεγάλες πόλεις στην ανατολική Κίνα, πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο της επιδημίας του νέου κοροναϊού, ανακοίνωσαν μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων των κατοίκων τους προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.

Οι δημοτικές αρχές της Ταϊζού και τρεις περιοχές της πόλης Χανγκζού (περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σανγκάης) επιτρέπουν μόνο σε ένα άτομο ανά νοικοκυριό να βγαίνει από το σπίτι κάθε δύο ημέρες για να κάνει ψώνια.

Συνολικά οι περιορισμοί αφορούν εννέα εκατομμύρια ανθρώπους.

Η Ταϊζού ανακοίνωσε επίσης ότι αναστέλλει από σήμερα 95 δρομολόγια τρένων προς την πόλη.

Εξάλλου οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων δεν θα μπορούν πλέον να τα ενοικιάζουν σε ανθρώπους που προέρχονται «από περιοχές που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την επιδημία, όπως η επαρχία Χουμπέι», επίκεντρο της επιδημίας, εκτός κι αν δεν έχουν μεταβεί σε αυτές πρόσφατα, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές της πόλης.

Εξάλλου όλα τα συγκροτήματα κατοικιών θα διατηρήσουν ανοικτή μόνο μία είσοδο για τους πεζούς και όλοι όσοι περνούν από αυτή θα πρέπει να επιδεικνύουν την ταυτότητά τους.

Παράλληλα στην Χανγκζού είναι υποχρεωτικό οι πολίτες να φορούν μάσκα και να περνούν από ελέγχους ταυτότητας και θερμοκρασίας.

Στη Ζεζιάνγκ έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής 829 κρούσματα του νέου κοροναϊού.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων εκτός της επαρχίας Χουμπέι, επίκεντρο της επιδημίας που έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο 425 ανθρώπων στην ηπειρωτική Κίνα.

Η αστυνομία της Κίνας συνέλαβε μια γυναίκα διότι «απέκρυψε εσκεμμένα» ότι είχε έλθει σε επαφή με κάποιον από περιοχή που πλήττεται από τον νέο κοροναϊό και την κατηγορεί πως έθεσε σε κίνδυνο τις προσπάθειες να ανακοπεί η εξάπλωση της επιδημίας, μετέδωσε το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Οι κινεζικές αρχές έχουν επιβάλλει σαρωτικά μέτρα για να περιορίσουν τη διάδοση του ιού. Έχουν πρακτικά θέσει σε καραντίνα ολόκληρη την επαρχία Χουμπέι, όπου εμφανίστηκε ο 2019-nCoV τον Δεκέμβριο, και απαιτούν όποιος την επισκέφθηκε να τίθεται σε απομόνωση για 14 ημέρες.

Η γυναίκα που τέθηκε υπό κράτηση, 36 ετών — οι αρχές δημοσιοποίησαν μόνο το επώνυμό της, Λιου — έβλαψε τις προσπάθειες πρόληψης και ελέγχου με τον τρόπο που ενήργησε και οι αρχές του δήμου της Τιαντζίν την έθεσαν υπό «διοικητική κράτηση».

Το Νέα Κίνα δεν διευκρίνισε ως πότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Οι αρχές έχουν απειλήσει ότι θα επιβάλλονται αυστηρές ποινές σε οποιονδήποτε παραβιάζει τον νόμο και προσκόπτει τις προσπάθειες καταπολέμησης της επιδημίας. Δικαστήριο στην επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ έχει διαμηνύσει πως όποιος μεταδίδει εσκεμμένα τον κοροναϊό θα βρεθεί αντιμέτωπος ακόμα και με την ποινή του θανάτου.

Εξάλλου η αστυνομία στην επαρχία Τσινγκάι διενεργεί έρευνα σε βάρος ενός άνδρα που είναι φορέας του ιού και κατηγορείται πως προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα στις προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση της επιδημίας και έβλαψε «τη δημόσια υγεία», μετέδωσε το Νέα Κίνα, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση αυτή.

Ένας Βέλγος από τους εννέα που επαναπατρίστηκαν από την Ουχάν της Κίνας την Κυριακή βρέθηκε θετικός στον νέο κοροναϊό, ανακοίνωσε η υγειονομική υπηρεσία της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι εννεά επαναπατρισθέντες υποβλήθηκαν σε μια σειρά εξετάσεων σε στρατιωτικό νοσοκομείο των Βρυξελλών.

Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για την ταυτότητα του ατόμου που βρέθηκε θετικό στον νέο κοροναϊό, όμως η υπηρεσία επεσήμανε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και προς το παρόν δεν εμφανίζει συμπτώματα.

Ακόμη ένα άτομο από τη Δανία, που δεν κατάφερε να επιστρέψει στην πατρίδα του την Κυριακή και παρέμεινε στο Βέλγιο, βρέθηκε αρνητικό στον νέο κοροναϊό.

Την ίδια, 3.711 επιβαίνοντες ενός κρουαζιερόπλοιου έχουν μπει σε καραντίνα από τις ιαπωνικές Αρχές καθώς υπήρξε κρούσμα του κοροναϊού μεταξύ των επιβατών.

Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο που αποβιβάστηκε στο Χονγκ Κονγκ.

Japan to quarantine ship amid coronavirus fears. More here: https://t.co/OoAOnhXnKb pic.twitter.com/bPO09oFjk7

— Reuters (@Reuters) February 4, 2020