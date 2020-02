Πέθανε σε ηλικία 81 ετών μετά από διετή μάχη με τον καρκίνο ο Βρετανός ηθοποιός Άλαν Χάρις.

Είχε πρωταγωνιστήσει στον ρόλο ενός εκ των κακών, στα επεισόδια: Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi το 1983, Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back το 1980, Star Wars 1997 και σε πολλές άλλες κινηματογραφικές ταινίες και σε σίριαλ στην τηλεόραση.

Είχε γεννηθεί στο Μίντλσεξ το 1938 και είχε ξεκινήσει ως μοντέλο πριν ασχοληθεί με την υποκριτική.

Alan Harris, behind the lizard-headed bounty hunter Bossk in Star Wars: The Empire Strikes Back, has died.

