Όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε να εισβάλει στη Συρία, με την πρόφαση δημιουργίας «ασφαλούς ζώνης» δεν έστειλε τον τουρκικό στρατό να κάνει τη δουλειά. Έστειλε ένα συνονθύλευμα ανθρώπων, τους οποίους διεθνείς παρατηρητές έχουν χαρακτηρίσει κατά καιρούς «επικίνδυνους».

Πληροφορίες αποκάλυψαν ότι στην εμπροσθοφυλακή των Τούρκων μετείχαν σύροι αντικαθεστωτικοί που βρήκαν την ευκαιρία να «πάρουν το αίμα τους πίσω». Παράλληλα, καθοριστική ήταν η συνδρομή τζιχαντιστών. Άνθρωποι που πήγαν στη Συρία από διάφορες περιοχές του πλανήτη, περνώντας από τα ορθάνοιχτα σύνορα της Τουρκίας,

Μέρος αυτών φαίνεται να «στρατολογεί» και τώρα ο Ερντογάν, αυτή τη φορά στη Λιβύη. Το τελευταίο διάστημα πάμπολλα είναι τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αποστολή χιλιάδων μαχητών υποστηριζόμενων από την Τουρκία στον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης προς υποστήριξη της κυβέρνησης Σάρατζ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου της Αιγύπτου, ο άνθρωπος που ηγείται όλου του σχεδίου είναι ένας σκληρός τζιχαντιστής που υπηρετεί το δόγμα της δημιουργίας του Οθωμανικού Χαλιφάτου και λειτουργεί κατ’ εντολή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πρόκειται για τον Αλ-Μαχίνι αλ-Χαράτι, ο οποίος εμφανίστηκε τελευταία στη Λιβύη τον τελευταίο καιρό μετά την απόφαση της Αγκυρας για αποστολή σύρων μαχητών.

Πιστεύεται ότι ο Αλ-Μαχίνι αλ-Χαράτι, με ιρλανδική – λιβυκή καταγωγή, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη μεταφορά τους, και ότι διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τις εξτρεμιστικές συριακές παρατάξεις καθώς και τον Ερντογάν.

Μάλιστα, ο Τύπος της Αιγύπτου δημοσιεύει τη φωτογραφία που ο συγκεκριμένος μαχητής φιλά στο κούτελο τον Ερντογάν.

A picture of a "terrorist" kissing Turkey's President Recep Tayyip Erdoğan's head resurfaced online, further revealing the history of the relationship between the Turkish leader and terrorist organizations.

Details at: https://t.co/RWEiQn74Av#EgyptToday #Libya #LNA #GNA pic.twitter.com/X4nrOc8Xg6

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) January 19, 2020