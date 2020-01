Χωρίς της συμμετοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζεται η Διάσκεψη του Βερολίνου για το μέλλον της Λιβύης.

Σύμφωνα με γερμανική πηγή, η οποία μίλησε στο Sputnik, ο τούρκος πρόεδρος αποχώρησε από την αίθουσα της σύσκεψης και αντικαταστάθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Την αποχώρηση του Ερντογάν επιβεβαιώνει και ο ανταποκριτής στη Λιβύη της Wall Streer Journal, Bojan Pancevski.

#Erdogan left the #LibyaConference just now

